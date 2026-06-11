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Кулеба высказался о словах Зеленского по поводу «переломного момента»

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова Владимира Зеленского о «переломном моменте» в конфликте, назвал это заявление бредом.

Источник: Аргументы и факты

Все заявления киевского режима о якобы переломном для Украины моменте в конфликте можно расценивать как бред, заявил бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Radio NV.

Его попросили прокомментировать изменение риторики властей.

«Все рассказы о том, что произошел переломный момент в конфликте, что Украина перевернула там всё с ног на голову… это всё бред», — сказал экс-глава МИД.

Кулеба отметил, что Украина находится в сложной ситуации из-за боевых действий и экономических проблем. Он также обратил внимание на обстановку в энергетическом секторе страны.

«Я не хочу быть занудой, который портит людям настроение, но в ноябре мы снова будем говорить о том, как мы все переживем зиму», — добавил бывший министр.

Напомним, 9 июня профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что осведомленные лица на Западе уже признали поражение Украины в конфликте, однако тщательно скрывают правду через масштабную пропагандистскую кампанию о переломе, которого якобы удалось добиться ВСУ. Эксперт назвал эту точку зрения бредом. Миршаймер также подчеркнул, что Россия уверенно побеждает.