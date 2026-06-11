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Владимир Путин подписал закон об аресте имущества россиян за рубежом

Закон вступает в силу с 1 сентября и распространяется в том числе на банковские счета.

Источник: Om1 Новосибирск

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать собственность граждан России, находящихся за границей. Основание — административные правонарушения против интересов страны. В список попали дискредитация Вооружённых сил, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за эти нарушения.

Арестовать могут не только квартиры и машины, но и деньги на банковских счетах. Стоимость изъятого имущества не ограничена размером штрафа. Если нарушитель находится за пределами России и его невозможно уведомить, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела расходы на адвоката возместят из федерального бюджета.

Закон начнёт действовать с 1 сентября. Он призван усилить ответственность за действия, которые власти считают направленными против национальной безопасности. Ранее такие меры применялись только к тем, кто находился в России.