Владимир Путин подписал закон об аресте имущества россиян за рубежом

Арестовать могут не только квартиры и машины, но и деньги на банковских счетах. Стоимость изъятого имущества не ограничена размером штрафа. Если нарушитель находится за пределами России и его невозможно уведомить, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела расходы на адвоката возместят из федерального бюджета.