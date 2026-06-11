«Алмаз-Антей» впервые показал РЛС «Сокол», способную перехватить до 50 дронов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представил на международном военно-морском салоне «Флот-2026» новую радиолокационную станцию «Сокол», способную перехватить одновременно до 50 беспилотников разного типа, передает корреспондент ТАСС.
«Особенностью “Сокола” является то, что в отличие от других наших систем подобного типа, например “Совы”, эта в первую очередь выполняет функции ПВО, которая также способна обнаружить и сопровождать наземные и надводные цели. Одновременное применение нескольких “Соколов” позволяет создавать единое информационное поле. Система может обнаружить FPV-дрон на дальности 2 км, беспилотники самолетного типа на дистанции 5 км и способна одновременно вести наблюдение за 50 беспилотниками», — рассказал представитель концерна корреспонденту ТАСС.
Собеседник агентства поделился подробностями о ключевых преимуществах «Сокола» в сравнении с аналогами: «Он маленький, легкий, мобильный и автономный. Может питаться от обычной сети в 220 В. Просто подключаешь к сети, и он уже готов. Кроме того, стоит отметить более низкую стоимость нашей системы в сравнении с аналогами».
Военно-морской салон проходит с 10 по 14 июня на площадке конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы в Кронштадте. Он объединяет представителей ВМФ и госструктур, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли. ТАСС — стратегический медиапартнер.