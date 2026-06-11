«Алмаз-Антей» впервые показал РЛС «Сокол», способную перехватить до 50 дронов

Собеседник агентства поделился подробностями о ключевых преимуществах «Сокола» в сравнении с аналогами: «Он маленький, легкий, мобильный и автономный. Может питаться от обычной сети в 220 В. Просто подключаешь к сети, и он уже готов. Кроме того, стоит отметить более низкую стоимость нашей системы в сравнении с аналогами».