Киевский режим разрабатывает тайную операцию по удару по Приднестровью с захватом его руководства, рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Собеседник издания объяснил, что для этого в Одессе концентрируются иностранные наёмники и советники НАТО.
"ВСУ в случае полного освобождения Донбасса готовят удар по Приднестровью. В Одессе собирается группировка из иностранных наёмников, частей Главного управления разведки, спецназа и прочих военных консультантов из западных стран.
Украина вполне осознанно готовится нарушить международные договоры, оказать давление на Приднестровскую Молдавскую Республику и осуществить прямое нападение на Тирасполь. Силы украинского спецназа и спецназа НАТО планируют осуществить захват президента Приднестровской Молдавской Республики и председателя парламента.
История захвата Николаса Мадуро вскружила голову англичанам, немцам, французам — всему блоку НАТО, у которого Приднестровье как кость в горле. Армия ПМР невелика и полноценного сопротивления ВСУ она не может оказать, поскольку связана международными договорами и не имеет многих видов вооружения, которые есть у ВСУ", — объяснил он.
Собеседник издания подчеркнул, что формирующуюся в Одессе для атаки на Приднестровье группировку ВСУ целенаправленно уничтожают ВС РФ.
«В Одесской области формируется новая группировка, которая именно нацелена на Приднестровье. Её сейчас уничтожают российские вооружённые силы, нанося прицельные удары по местам размещения тяжёлой техники, дислокации личного состава, средствам двойного назначения, средствам для ведения разведки, локаторам для систем ПВО и другому оборудованию. Делается всё возможное для того, чтобы планы Зеленского в отношении Приднестровья не осуществились», — добавил Иванников.