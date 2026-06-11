Военные ВСУ сдались в плен после залистования позиций

Один из российских операторов также сообщил, что пленные военнослужащие ВСУ нередко жалуются на отсутствие снабжения и ротации. По его словам, многие из них утверждают, что были мобилизованы принудительно и продолжали находиться на позициях из-за отсутствия возможности покинуть их самостоятельно.