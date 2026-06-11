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Военные ВСУ сдались в плен после залистования позиций

Военнослужащие ВСУ сдались в плен ВС РФ после залистования позиций с агитационными материалами на добропольском направлении.

Источник: Аргументы и факты

На добропольском направлении несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен после распространения агитационных материалов российскими подразделениями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что работу по доставке листовок к позициям противника выполняли операторы войск беспилотных систем группировки войск «Центр».

В ведомстве заявили, что распространение таких материалов ведется на системной основе. По словам военнослужащих подразделения беспилотных систем, часть украинских военных после ознакомления с содержанием листовок принимает решение прекратить сопротивление и выйти к российским позициям для сдачи в плен.

Один из российских операторов также сообщил, что пленные военнослужащие ВСУ нередко жалуются на отсутствие снабжения и ротации. По его словам, многие из них утверждают, что были мобилизованы принудительно и продолжали находиться на позициях из-за отсутствия возможности покинуть их самостоятельно.

Ранее в селе Верхняя Терса в Запорожской области произошел случай, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины по ошибке приняли российских бойцов за своих сослуживцев и пропустили их на занятые позиции.