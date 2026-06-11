На добропольском направлении несколько военнослужащих ВСУ сдались в плен после распространения агитационных материалов российскими подразделениями. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, отметив, что работу по доставке листовок к позициям противника выполняли операторы войск беспилотных систем группировки войск «Центр».
В ведомстве заявили, что распространение таких материалов ведется на системной основе. По словам военнослужащих подразделения беспилотных систем, часть украинских военных после ознакомления с содержанием листовок принимает решение прекратить сопротивление и выйти к российским позициям для сдачи в плен.
Один из российских операторов также сообщил, что пленные военнослужащие ВСУ нередко жалуются на отсутствие снабжения и ротации. По его словам, многие из них утверждают, что были мобилизованы принудительно и продолжали находиться на позициях из-за отсутствия возможности покинуть их самостоятельно.
Ранее в селе Верхняя Терса в Запорожской области произошел случай, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины по ошибке приняли российских бойцов за своих сослуживцев и пропустили их на занятые позиции.