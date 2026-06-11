В Катаре сообщили об уничтожении воздушных целей

Силы противовоздушной обороны Катара были приведены в действие в связи с воздушной угрозой. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил страны.
По информации военного ведомства, расчеты ПВО ведут работу по обнаружению и перехвату воздушных целей, которые были охарактеризованы как враждебные.
Подробности о характере атаки, количестве целей и возможных последствиях на данный момент не раскрываются.
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