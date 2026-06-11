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В Катаре сообщили об уничтожении воздушных целей

Системы ПВО Катара работают над отражением воздушной атаки.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны Катара были приведены в действие в связи с воздушной угрозой. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил страны.

По информации военного ведомства, расчеты ПВО ведут работу по обнаружению и перехвату воздушных целей, которые были охарактеризованы как враждебные.

Подробности о характере атаки, количестве целей и возможных последствиях на данный момент не раскрываются.

Ранее в МИД Катара сообщили, что информация о том, что Ирану якобы предлагали 12 миллиардов долларов в качестве гарантии обеспечения заключения соглашения с США не соответствует действительности.

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