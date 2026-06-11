Проходной прибалтийский двор. Почему соседи России не сбивают украинские БПЛА?

Украинские летательные аппараты вторгались в воздушное пространство других стран с первого дня специальной военной операции (СВО). 24 февраля 2022 года тяжелый многоцелевой истребитель Су-27 ВВС Украины пересек границу Румынии, где был перехвачен парой F-16 местных ВВС, после чего совершил посадку на авиабазе в Бакэу. Позднее самолет со снятым вооружением вернулся на Украину. А в сентябре 2025 года несколько БПЛА ВСУ сбили над территорией Польши.
Дроны со стороны Балтийского моря.
«Навещали» украинские дроны и небо прибалтийских государств. В июле 2025 года над Вильнюсом заметили неопознанный беспилотник. Военное командование Литвы предположило, что дрон украинский, влетевший из Белоруссии. В августе того же года предположительно украинский беспилотник взорвался в поле на юго-востоке Эстонии. И в том и в другом случае власти предположили, что БПЛА сбились с курса из-за помех российских средств радиоэлектронного подавления.
Утром 23 марта 2026 года несколько российских областей атаковали беспилотники ВСУ. Более 60 из них сбили над Ленинградской областью, но в порту Приморска была повреждена и загорелась емкость с топливом. Ранее в районе Финского залива уничтожались единичные украинские дроны. Массированная атака повторилась в ночь с 24 на 25 марта 2026 года. Повреждения получили объекты в порту Усть-Луга и нескольких населенных пунктах. Минобороны России тогда заявило о 56 сбитых БПЛА. Новая атака произошла в ночь с 30 на 31 марта 2026 года, и вновь под удар попал порт на берегу Финского залива.
Ответственность Прибалтики.
6 апреля 2026 года официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила прибалтийским государствам, что Москва намерена дать ответ, если те будут открывать свое воздушное пространство для ВСУ. По ее словам, этим странам уже было направлено предупреждение. В ответ главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, где отрицается подобная помощь Киеву.
13 апреля помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил в интервью «Российской газете» об ответственности стран Прибалтики и Финляндии за предоставление Украине воздушного пространства для атак на РФ. По его словам, организация коридора — это участие стран НАТО в ударах по российской территории. Патрушев обратил внимание на расстояние — свыше 1,4 тыс. км — между северными районами Украины и Ленинградской областью России, что требует как минимум согласования маршрута полета дронов.
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу напомнил странам Прибалтики и Финляндии о праве России на самооборону, если они сознательно предоставляют небо для ударов. В пресс-службе СБ РФ заявили о перехвате над Ленинградской областью более 240 БПЛА с начала 2026 года.
Украинские дроны «уничтожили» правительство Латвии.
Очередной повод говорить об участии прибалтийских стран в ударах по России появился 7 мая 2026 года. Тогда Воздушно-космические силы РФ зафиксировали в Латвии шесть беспилотников и истребители Rafale и F-16. По заявлению российского военного ведомства, пять отметок БПЛА исчезли на востоке Латвии, а шестой дрон сбили при входе в воздушное пространство России.
В тот же день поступило сообщение о падении дрона на нефтебазу в латвийском городе Резекне. Он повредил четыре пустых резервуара. Киев признался, что беспилотник был украинским. Это не помешало Латвии обвинить Россию в случившемся.
10 мая министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку, «чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», а позднее пост оставила и глава правительства Эвика Силиня.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Мария Павлова считает, что инцидент с дронами стал катализатором кризиса в правительстве республики. «Правящая коалиция Латвии в целом находилась в состоянии полураспада как минимум с лета 2025 года, — заметила она. — Тогда рейтинги ее поддержки — накануне муниципальных выборов в июне — рухнули до критических показателей: менее 30%». По ее мнению, украинские беспилотники, поразившие нефтебазу, продемонстрировали населению прибалтийской страны неэффективность существенных вложений в национальную оборону. Косвенным подтверждением этому может служить заявление владельца поврежденной нефтебазы — компании East-West Transit, решившей ее закрыть из-за невозможности гарантировать безопасность своих сотрудников.
Инциденты продолжаются.
19 мая 2026 года пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России опубликовало сообщение, в котором говорится о подготовке Киевом ударов с территории стран Балтии. «Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак», — говорится в сообщении.
«В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс», — добавили в пресс-бюро СВР. Там напомнили, что координаты точек запуска БПЛА можно извлечь из их обломков. О подобном ранее докладывали в ГРУ в сообщениях о дронах, пытавшихся атаковать в декабре 2025 года резиденцию президента России.
Украинские дроны продолжали обнаруживаться в небе прибалтийских стран. Так, 23 мая неопознанный беспилотник упал в озеро на юго-востоке Латвии. В день открытия XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня 2026 года беспилотники ВСУ атаковали различные районы Санкт-Петербурга. В СМИ и соцсетях обсуждаются кадры, на которых предположительно украинский БПЛА идет к городу над поверхностью Финского залива со стороны прибалтийских государств.
Псевдоперехваты?
3 мая 2026 года два БПЛА, позднее идентифицированные как украинские, были замечены над территорией Финляндии. Однако финские вооруженные силы не стали их сбивать, сославшись на близость к границе с Россией.
В мае этого же года силы ПВО Эстонии впервые, по заявлению главы Минобороны страны, самостоятельно уничтожили дрон в своем воздушном пространстве. Беспилотник предположительно имел украинское происхождение. Аналогичный случай произошел 8 июня: истребители французских ВВС сил НАТО уничтожили беспилотник в небе Латвии. Его принадлежность не уточнялась.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов высказал ТАСС мнение, что заявления о перехватах украинских дронов над Прибалтикой — медийное прикрытие реальной вовлеченности прибалтийских стран в организацию атак Украины на территорию России и «абсолютно однозначно скоординированное предоставление своего воздушного пространства».
«Перехваты и какие-либо публичные выступления с якобы падающими дронами — это неизбежный информационный шум, целью которого является сформировать как внутреннее общественное мнение о странах Прибалтики о непричастности военно-политического руководства к эскалации, так и шире — на международной арене — продемонстрировать псевдонейтралитет», — сказал он.
Эксперт отметил, что эти государства вполне способны перехватывать беспилотных нарушителей своего неба, особенно с учетом формируемой «стены дронов» — многослойной системы автоматизированной противовоздушной обороны ряда европейских стран. «Но, как я уже обозначил, это единый организм с координационным центром в Европейском командовании НАТО, где управляет всем процессом Пентагон. Поэтому через эти форматы и эти инструменты прикрытия реализуется де-факто расширение зоны эскалации», — подытожил Степанов.
Такое же мнение ранее высказывал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Вряд ли сами латыши, литовцы или эстонцы реально отважатся самостоятельно запускать в сторону России средства воздушного нападения со своей территории, используя для этого Украину, — сказал он. — Все-таки предоставление воздушного пространства и нанесение ударов — это абсолютно разные ипостаси». Эксперт добавил, что Киев пользуется этим для втягивания стран НАТО непосредственно в конфликт.
Тем временем 8 июня очередной дрон взорвался на территории Молдавии. Министерство иностранных дел страны заявило, что летательный аппарат имеет украинское происхождение. Однако, по мнению молдавских дипломатов, «независимо от происхождения дрона ответственность за любой беспилотник, достигший территории Республики Молдова, лежит на России».
Виктор Бодров.