Проходной прибалтийский двор. Почему соседи России не сбивают украинские БПЛА?

Утром 23 марта 2026 года несколько российских областей атаковали беспилотники ВСУ. Более 60 из них сбили над Ленинградской областью, но в порту Приморска была повреждена и загорелась емкость с топливом. Ранее в районе Финского залива уничтожались единичные украинские дроны. Массированная атака повторилась в ночь с 24 на 25 марта 2026 года. Повреждения получили объекты в порту Усть-Луга и нескольких населенных пунктах. Минобороны России тогда заявило о 56 сбитых БПЛА. Новая атака произошла в ночь с 30 на 31 марта 2026 года, и вновь под удар попал порт на берегу Финского залива.