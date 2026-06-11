Кувейт из-за ударов Ирана временно закрыл воздушное пространство

Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны на фоне иранских ударов.
Об этом в X заявило главное управление гражданской авиации Кувейта.
«Эта мера принята в свете потенциальных рисков», — подчёркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Кувейта отражают воздушную атаку.
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