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Кувейт из-за ударов Ирана временно закрыл воздушное пространство

Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны на фоне иранских ударов.

Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны на фоне иранских ударов.

Об этом в X заявило главное управление гражданской авиации Кувейта.

«Эта мера принята в свете потенциальных рисков», — подчёркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Кувейта отражают воздушную атаку.

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