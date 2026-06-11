Юрист Кузнецов: право отозвать заявление на увольнение закреплено в законе

«Право отозвать заявление об увольнении закреплено в ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса России. Однако работник не может отозвать своё заявление, если на его место уже приглашён другой работник, которому нельзя отказать в приёме на работу в силу прямого указания действующего законодательства», — заявил специалист.