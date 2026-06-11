Юрист Кузнецов: право отозвать заявление на увольнение закреплено в законе

Работник может отозвать заявление об увольнении в любой момент до истечения срока предупреждения о нём по любой причине, рассказал в беседе с RT юрист hh.ru Александр Кузнецов.
«Право отозвать заявление об увольнении закреплено в ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса России. Однако работник не может отозвать своё заявление, если на его место уже приглашён другой работник, которому нельзя отказать в приёме на работу в силу прямого указания действующего законодательства», — заявил специалист.
Отзывать заявление об увольнении необходимо в письменной форме, подчеркнул он.
«Такое заявление составляется в свободной форме, но в нём стоит чётко обозначить реквизиты изначального заявления, намерение его отозвать и дату подачи заявления. Работнику рекомендуется обеспечить фиксацию подачи такого заявления — например, через отметку о получении на втором экземпляре заявления», — порекомендовал юрист.
Ранее в Роскачестве рассказали, что сам по себе факт увольнения не означает потерю премии.