БПЛА «Севера» уничтожили более 20 солдат ВСУ под Сумами и Харьковом

КУРСК, 11 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА, вооружение и более 20 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке.
«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп, огневая артиллерийская позиция и места взлета БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов был уничтожен пункт управления БПЛА, радиолокационная станция Rada, боевая бронированная машина “Казак”, 2 огневые группы и гаубицу М101 американского производства. Общая численность потерь составила более 20 солдат ВСУ», — сообщили там.