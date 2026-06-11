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Дипломаты из более чем 50 стран пришли на прием в Токио по случаю Дня России

Также на прием пришли представители деловых кругов, экспертного сообщества, деятели культуры и искусства.

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Послы и дипломаты из более чем 50 стран собрались на приеме по случаю Дня России в посольстве РФ в Токио.

Как передает корреспондент ТАСС, среди участников мероприятия — гости из Армении, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Китая, Турции и десятков других стран.

Кроме того, на прием пришли представители деловых кругов, экспертного сообщества, деятели культуры и искусства. Посетили мероприятие и представители политических кругов. Так, в числе гостей были депутаты правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки и Сёдзи Нисида, экс-премьер Японии Юкио Хатояма.

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