Президент США призвал утвердить законопроект для армии и реформ

Речь идет также об «Акте о спасении Америки», в рамках которого предлагается ряд реформ. В сфере избирательного права предусмотрены обязательное предъявление удостоверения личности с фото и подтверждение гражданства на выборах, а также ограничение голосования по почте. В социальной сфере предлагается недопущение мужчин в женский спорт и полный запрет на проведение операций по смене пола у несовершеннолетних.