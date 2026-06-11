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Президент США призвал утвердить законопроект для армии и реформ

Дональд Трамп призвал конгресс срочно утвердить дополнительное финансирование Пентагона для достижения общего военного бюджета в 1,5 трлн долларов.

Источник: Reuters

Президент США обратился к республиканцам в конгрессе с призывом незамедлительно выдвинуть и утвердить законопроект о согласовании дополнительного бюджета для военного ведомства объемом 350 млрд. долларов.

«Я настоятельно призываю республиканцев в конгрессе немедленно продвинуть и принять готовящийся законопроект Recon 3.0 о согласовании бюджета на сумму 350 миллиардов долларов», — написал президент в соцсети Truth Social.

Как заявил Трамп в соцсети Truth Social, принятие законопроекта Recon 3.0 является необходимым условием для достижения общего военного бюджета США в размере 1,5 трлн долларов.

Президент подчеркнул, что выделяемые средства предназначены для модернизации вооруженных сил. По его словам, финансирование пойдет на противоракетный щит «Золотой купол» и проект «Золотой флот», а также на пополнение запасов боеприпасов и наращивание производства истребителей F-47, бомбардировщиков B-21 и БПЛА.

Речь идет также об «Акте о спасении Америки», в рамках которого предлагается ряд реформ. В сфере избирательного права предусмотрены обязательное предъявление удостоверения личности с фото и подтверждение гражданства на выборах, а также ограничение голосования по почте. В социальной сфере предлагается недопущение мужчин в женский спорт и полный запрет на проведение операций по смене пола у несовершеннолетних.

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