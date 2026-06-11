Трамп призвал конгресс одобрить выделение $350 млрд на военные цели

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе ускорить рассмотрение и принятие законопроекта Recon 3.0, предусматривающего выделение дополнительных 350 миллиардов долларов на нужды Пентагона. По словам главы государства, документ является важной частью плана по увеличению общего военного бюджета страны до 1,5 триллиона долларов.
Трамп заявил, что дополнительные средства необходимы для модернизации вооруженных сил США. Финансирование предполагается направить на развитие системы противоракетной обороны «Золотой купол», реализацию проекта «Золотой флот», пополнение запасов боеприпасов, а также расширение производства перспективных истребителей F-47, бомбардировщиков B-21 и беспилотных летательных аппаратов.
Помимо военных расходов, законопроект включает положения инициативы The Save America Act («Акт о спасении Америки»). В числе предлагаемых мер — ужесточение требований к участию в выборах через обязательное подтверждение личности и гражданства, ограничение голосования по почте, а также ряд социальных инициатив, касающихся участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях и запрета операций по смене пола для несовершеннолетних.
Ранее правительство США приостановило реализацию программы компенсационных выплат сторонникам президента Дональда Трампа после судебного решения, ограничившего деятельность специально созданного фонда.