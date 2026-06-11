Трамп призвал конгресс одобрить выделение $350 млрд на военные цели

Помимо военных расходов, законопроект включает положения инициативы The Save America Act («Акт о спасении Америки»). В числе предлагаемых мер — ужесточение требований к участию в выборах через обязательное подтверждение личности и гражданства, ограничение голосования по почте, а также ряд социальных инициатив, касающихся участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях и запрета операций по смене пола для несовершеннолетних.