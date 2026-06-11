Ракетный удар с севера: ЦАХАЛ сообщил об обстреле из Ливана

По данным израильских СМИ, в результате утреннего обстрела в Верхней Галилее сработали сирены воздушной тревоги в кибуцах Менара, Ифтах и Шаар-ха-Голан. Сообщается, что один из снарядов, выпущенных с ливанской стороны, разорвался на открытой местности, не причинив вреда. Система ПВО «Железный купол» перехватила несколько целей. Медицинская служба «Маген Давид Адом» подтвердила, что заявок о раненых не поступало.