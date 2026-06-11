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КСИР заявил об ударах по F-15, F-16 и F-35 на базе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по месту дислокации F-15, F-16 и F-35 на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по месту дислокации F-15, F-16 и F-35 на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

«Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также по ключевым объектам американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак, уничтожив эти объекты и большое количество истребителей», — цитирует заявление КСИР Tasnim.

Ранее стало известно, что силы ПВО Кувейта отражают воздушную атаку.

Кувейт временно закрыл воздушное пространство из-за атак Ирана, находящиеся в небе рейсы будут перенаправлены на другие аэропорты.

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