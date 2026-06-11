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Иран заявил об ударе по 18 объектам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке в ходе двух волн.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке в ходе двух волн.

По информации агентства Tasnim, речь идет об объектах на авиабазах «Али Аль-Салем» и «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх Иса» в Бахрейне.

Агентство Nour News сообщает, что иранские силы также атаковали ракетами американскую авиабазу «Харир» на севере Ирака. Кроме того, под удар попали радиолокационная станция в иракском Курдистане, а также корабли США в Ормузском проливе и Персидском заливе.

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