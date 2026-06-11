Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Обрезко предстал перед судом в США

Его обвиняют в преступном сговоре для незаконного доступа к защищенному компьютеру.

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Россиянин Денис Обрезко предстал перед федеральным окружным судом штата Массачусетс, свидетельствуют материалы, обнародованные в электронной базе суда.

Согласно записям суда, Обрезко присутствовал на заседании суда 9 июня, от услуг переводчика он отказался. Ему зачитали обвинения и уведомили о максимальном возможном наказании в случае признания виновным. Россиянин был помещен под стражу на время разбирательства по его делу.

Как отмечает агентство Reuters, Обрезко был задержан в Таиланде в 2025 году и обвиняется в преступном сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру.

В ноябре 2025 года полиция Таиланда подтвердила ТАСС задержание россиянина на острове Пхукет по запросу США по обвинению в ведении хакерской деятельности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше