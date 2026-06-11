Россиянин Обрезко предстал перед судом в США

Согласно записям суда, Обрезко присутствовал на заседании суда 9 июня, от услуг переводчика он отказался. Ему зачитали обвинения и уведомили о максимальном возможном наказании в случае признания виновным. Россиянин был помещен под стражу на время разбирательства по его делу.