Россиянин Обрезко предстал перед судом в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Россиянин Денис Обрезко предстал перед федеральным окружным судом штата Массачусетс, свидетельствуют материалы, обнародованные в электронной базе суда.
Согласно записям суда, Обрезко присутствовал на заседании суда 9 июня, от услуг переводчика он отказался. Ему зачитали обвинения и уведомили о максимальном возможном наказании в случае признания виновным. Россиянин был помещен под стражу на время разбирательства по его делу.
Как отмечает агентство Reuters, Обрезко был задержан в Таиланде в 2025 году и обвиняется в преступном сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру.
В ноябре 2025 года полиция Таиланда подтвердила ТАСС задержание россиянина на острове Пхукет по запросу США по обвинению в ведении хакерской деятельности.