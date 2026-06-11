Посол в Токио: РФ открыта для основанного на взаимном уважении диалога с Японией

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Россия открыта для диалога с Японией, основанного на взаимном уважении, а также нацелена на сохранение и укрепление экономического сотрудничества, культурных связей и гуманитарных обменов. Об этом заявил посол РФ в Токио Николай Ноздрев на приеме по случаю Дня России.
«Разумеется, остаемся открыты для конструктивного и основанного на взаимном уважении диалога с Японией. Нацелены на сохранение и укрепление не только экономической кооперации, которая продолжает осуществляться между нашими государствами в том числе в силу объективного фактора географической близости, но и других сложившихся форматов сотрудничества, включая культурные связи, гуманитарные обмены и практическое взаимодействие в целом», — сказал он.
По словам посла, «стабильные контакты в этих сферах способствуют углублению между россиянами и японцами взаимопонимания, доверия и добрососедства». Именно эти принципы, подчеркнул Ноздрев, являются фундаментальными подходами России к выстраиванию двусторонних отношений.
Вместе с тем он отметил, что «даже в условиях усложнения российско-японских связей» приоритетом остается «защита законных прав проживающих здесь российских соотечественников».
Японские власти с 2022 года ввели несколько пакетов санкций против России, что привело к значительному свертыванию двусторонних связей. Ноздрев заявил в интервью ТАСС, что отношения деградировали до беспрецедентно низкого уровня из-за враждебной политики Японии, а условием для их восстановления и налаживания межгосударственных контактов является ее отказ от недружественного курса.