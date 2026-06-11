Посол в Токио: РФ открыта для основанного на взаимном уважении диалога с Японией

«Разумеется, остаемся открыты для конструктивного и основанного на взаимном уважении диалога с Японией. Нацелены на сохранение и укрепление не только экономической кооперации, которая продолжает осуществляться между нашими государствами в том числе в силу объективного фактора географической близости, но и других сложившихся форматов сотрудничества, включая культурные связи, гуманитарные обмены и практическое взаимодействие в целом», — сказал он.