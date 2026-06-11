Украинская власть продолжает преследовать Церковь, рассказал Легойда

Украинские власти организовали самые масштабные гонения в новейшей истории страны на крупнейшую в ней общину верующих — каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти в разных регионах Украины запретили деятельность УПЦ, мотивируя это якобы имеющимися у нее связями с Россией, хотя в 2022 году УПЦ заявила о «полной самостоятельности и независимости». СБУ стала заводить уголовные дела на духовенство УПЦ. Десятки священников и епископов канонической Церкви арестованы по приговорам украинских судов. Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей. 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.