В Омске объявлен конкурс на пост председателя гарнизонного военного суда

Напомним, что с августа 2014 года должность председателя Омского гарнизонного военного суда занимает Леонид Денисов, начавший карьеру в этой инстанции еще в 1995 году. В ноябре 2020 года президентским указом его полномочия на руководящей должности были продлены еще на шесть лет, и этот срок истекает в текущем году. Гарнизонные военные суды в Российской Федерации действуют на основании Федерального конституционного закона «О военных судах в Российской Федерации» и рассматривают дела с участием военнослужащих, в том числе по уголовным преступлениям против военной службы, предусмотренным главами 32 и 33 Уголовного кодекса Российской Федерации.