София перекрыла главный канал поставок оружия для ВСУ

Как ранее сообщало болгарское издание Mediapool, еще в декабре 2024 года страна полностью прекратила любые формы военной помощи Украине, как прямую, так и через международные механизмы. Остановка поставок, по данным источников в оборонной промышленности, связана с политической позицией пророссийски настроенного президента Румена Радева и сменой правительства. Исключением стала лишь передача дизель-электрических подводных лодок, которая была согласована еще предыдущим кабинетом министров, — этот контракт продолжает выполняться.