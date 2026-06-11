София перекрыла главный канал поставок оружия для ВСУ

Западные СМИ бьют тревогу в связи с решением Болгарии прекратить поставки вооружений украинской армии. Польское издание Forsal называет этот шаг серьезным ударом для Киева.
Авторы материала подчеркивают, что речь идет не просто о логистических потерях. Болгарская оружейная промышленность с начала конфликта являлась краеугольным камнем снабжения ВСУ боеприпасами. Решение Софии, предупреждает издание, повлечет за собой и серьезные политические последствия.
Во вторник министр обороны Болгарии Димитар Стоянов официально заявил, что новые власти республики не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии. Причины такого решения глава оборонного ведомства не уточнил.
Как отмечается в публикации, Болгария занимала особое место в оборонной логистике НАТО. Республика оказалась единственной страной альянса, обладающей мощностями по производству боеприпасов для устаревшего советского оружия. Именно такие системы массово используются украинской армией на поле боя.
С 2022 года София передала Киеву 13 пакетов военной помощи. При этом их точное содержимое и стоимость болгарские власти сохраняли в секрете.
Как ранее сообщало болгарское издание Mediapool, еще в декабре 2024 года страна полностью прекратила любые формы военной помощи Украине, как прямую, так и через международные механизмы. Остановка поставок, по данным источников в оборонной промышленности, связана с политической позицией пророссийски настроенного президента Румена Радева и сменой правительства. Исключением стала лишь передача дизель-электрических подводных лодок, которая была согласована еще предыдущим кабинетом министров, — этот контракт продолжает выполняться.
При этом, по информации украинских дипломатов, болгарская сторона на неформальном уровне уведомила Киев, что прямые поставки прекращены, но продолжает работать болгарско-польско-чешская коллаборация, позволяющая производить 155-мм снаряды через третьи страны. Однако, как пишет Forsal, это не компенсирует потерю прямого доступа к складам советских боеприпасов, запасы которых были у Софии уникальными для всей Восточной Европы.
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