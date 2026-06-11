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КСИР заявил об уничтожении истребителей США на авиабазе в Иордании

КСИР заявил о нанесении ударов по месту дислокации F-15, F-16 и F-35 на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции заявил о проведении ракетной атаки по американской авиабазе Аль-Азрак, расположенной на территории Иордании. Соответствующее сообщение распространило агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

По утверждению иранской стороны, для удара были использованы 12 баллистических ракет. Целями атаки назывались места размещения американской боевой авиации, включая истребители F-35, F-15 и F-16, а также объекты военной инфраструктуры и командный центр базы.

В КСИР заявили, что в результате удара были уничтожены ключевые объекты на авиабазе и значительное количество американских самолетов. Независимого подтверждения этой информации на данный момент не приводится.

Ранее президент США Дональд Трамп провёл совещание, где обсуждались новые удары по территории Ирана. По данным Axios, Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана.

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