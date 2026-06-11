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Более 400 военных бригады ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой

РИА Новости: более 400 военных ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой.

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Как минимум 423 военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ числятся пропавшими без вести в районе населенного пункта Охримовка на харьковском направлении с декабря 2025 года, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«По официальным данным, в 159 омбр ВСУ только в районе Охримовки с 1 декабря 2025 года числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих бригады», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, часть военнослужащих в документах помечены как самовольно оставившие часть или позиции.