ВСУ перебрасывают военных авиационной бригады на сумское направление

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Командование ВСУ на фоне потерь личного состава в Сумской области вынуждено доукомплектовывать и перенаправлять боевые подразделения военнослужащими 204-й бригады тактической авиации, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«На фоне массовых потерь механизированных и штурмовых подразделений на сумском направлении командование ВСУ вынуждено направлять в состав боевых групп военнослужащих 204-й бригады тактической авиации», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о подразделении, которое исторически базировалось на аэродроме Бельбек в Крыму, а после 2014 года было передислоцировано на Украину.
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