Командир Пепел: «Солнцепек» уничтожил скопление солдат ВСУ в Сумской области

КУРСК, 11 июня. /ТАСС/. Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» за один массированный удар уничтожил значительное количество пехоты ВСУ и несколько укрепленных пунктов в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода с позывным Пепел.
«За один массированный удар экипаж ТОС-1А уничтожил значительное количество вражеской пехоты и несколько укреплённых пунктов в Сумской области. После получения приказа ночью экипаж ТОС-1А выехал на позиции и выполнил пристрелочный выстрел. Благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки “Север”, были нанесены точные удары, в результате которых все цели были уничтожены», — рассказал он.