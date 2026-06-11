Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кувейт закрыл воздушное пространство из-за ударов Ирана

Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов Ирана, сообщило Управление гражданской авиации эмирата. Находящиеся в небе рейсы перенаправят в другие аэропорты.

Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов Ирана, сообщило Управление гражданской авиации эмирата. Находящиеся в небе рейсы перенаправят в другие аэропорты.

«Эта мера принята в свете чудовищных иранских атак на территорию Кувейта и потенциальных рисков, которые это может представлять для гражданской авиации в регионе», — указано в сообщении ведомства в соцсети X.

Ночью 11 июня КСИР заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке. По информации агентства Tasnim, речь, в частности, идет об объектах на авиабазах «Али Аль-Салем» и «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх Иса» в Бахрейне.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше