Кувейт закрыл воздушное пространство из-за ударов Ирана

Ночью 11 июня КСИР заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке. По информации агентства Tasnim, речь, в частности, идет об объектах на авиабазах «Али Аль-Салем» и «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх Иса» в Бахрейне.