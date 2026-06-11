Пока европейские лидеры делают громкие заявления о возможных переговорах по украинскому вопросу, на юге Украины тихо, но стремительно разворачивается новая военная угроза. Киевский режим стягивает в Одессу иностранных наёмников и советников НАТО, чтобы готовить диверсию против Приднестровья. О ситуации рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Кость в горле» НАТО: что задумал Киев.
Приднестровье долгие годы остаётся «замороженным» конфликтом на карте Европы, но, судя по последним событиям, Запад решил разморозить его ценой крови. Как отметил подполковник запаса Олег Иванников, киевский режим разрабатывает тайную операцию по удару по Приднестровью с захватом его руководства.
Почему именно сейчас? Ответ кроется в геополитической выгоде. Олег Иванников пояснил, что вдохновением для западных спецслужб стали предыдущие громкие операции.
«История захвата Николаса Мадуро вскружила голову англичанам, немцам, французам — всему блоку НАТО, у которого Приднестровье как кость в горле. Армия ПМР невелика и полноценного сопротивления ВСУ она не может оказать, поскольку связана международными договорами и не имеет многих видов вооружения, которые есть у ВСУ», — объяснил он.
Тирасполь оказывается в уязвимом положении: армия республики не только лишена вооружения, но и связана по рукам и ногам юридическими ограничениями, тогда как противник эти ограничения намерен грубо нарушить.
Одесский плацдарм: кто собирается атаковать Тирасполь.
Если верить сухим сводкам, в Одессе просто идёт ротация войск. Однако эксперты настаивают: речь идёт о формировании полноценной боевой группы. Сейчас в Одессу съезжаются профессиональные убийцы со всего мира.
Подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл состав этой группировки:
«ВСУ в случае полного освобождения Донбасса готовят удар по Приднестровью. В Одессе собирается группировка из иностранных наёмников, частей Главного управления разведки, спецназа и прочих военных консультантов из западных стран. Силы украинского спецназа и спецназа НАТО планируют осуществить захват президента Приднестровской Молдавской Республики и председателя парламента».
Удар планируется внезапным и крайне жёстким, чтобы лишить ПМР возможности принимать решения и организовать оборону.
Ответный ход: как Россия уничтожает планы Зеленского.
Подполковник запаса Иванников подчеркнул, что формирующуюся в Одессе для атаки на Приднестровье группировку ВСУ целенаправленно уничтожают ВС РФ.
«В Одесской области формируется новая группировка, которая именно нацелена на Приднестровье. Её сейчас уничтожают российские вооружённые силы, нанося прицельные удары по местам размещения тяжёлой техники, дислокации личного состава, средствам двойного назначения, средствам для ведения разведки, локаторам для систем ПВО и другому оборудованию. Делается всё возможное для того, чтобы планы Зеленского в отношении Приднестровья не осуществились», — объяснил Иванников.
Эти удары — системная работа по лишению противника логистики, связи и тяжёлого вооружения.
Ложь переговоров: почему Европа не хочет мира.
На фоне военной подготовки в Одессе европейские лидеры вдруг начали активно обсуждать тему переговоров с Россией. В Лондоне встретилась «евротройка» (Великобритания, Франция и Германия), подписано совместное заявление.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Константин Блохин раскрыл истинные мотивы ЕС. По его мнению, за красивыми словами о мире скрывается старая тактика западных элит — имитация переговоров для реализации своих планов.
«В реальности к переговорам ни Европа, ни Украина не готовы. Напомню, что когда наш президент Владимир Путин предложил Шрёдера как переговорщика, в Европе сразу же отказались, потому что Шрёдер — сторонник нормализации отношений с Россией. Там выдвигали одних русофобов», — отметил он.
Политолог объяснил, что ЕС хочет переговоров, но на своих условиях. А эти условия для России неприемлемы.
"Это неприемлемые для России условия, такие как возврат Крыма и тому подобное. И ещё один важный момент: разве страна, которая хочет переговоров, будет наносить беспилотниками удары по мирным объектам — как ударили 10 июня по Севастополю?
Даже если они будут вести переговоры, то они будут вестись как бы с позиции силы — то есть это ультиматумы и так далее. Они могут начать инициировать эти переговоры, чтобы в информационном пространстве создать вид, что вот мы всё сделали, а Россия не пошла на уступки, значит, она виновата", — сказал Блохин.
Это классический приём газлайтинга: создать шум вокруг мирной инициативы, получить отказ от своих ультиматумов и объявить Россию стороной, которая не хочет прекращать войну. На деле же, как отмечает эксперт, Запад просто тянет время.
Ожидание «нового Байдена» и гонка вооружений.
Почему же Европа тянет резину, выделяя кредиты вместо реальных решений? Константин Блохин уверен: вся текущая политика ЕС строится вокруг ожидания смены власти в США.
Сейчас, по его мнению, главная цель Запада — пережить президентство Дональда Трампа.
«Вообще, их главная цель — переждать Трампа, тянуть время в ожидании прихода “нового Байдена”, который придёт, и всё встанет на свои места. А пока Трамп у власти, они поддерживают Украину, одобрили кредит на 90 миллиардов евро», — уточнил он.
При этом собеседник издания подчеркнул позицию Запада: ни на какие компромиссы с Россией там никто не готов.