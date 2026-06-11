Зеленский заперт под землёй: в Киеве агония из-за угрозы «Орешника»

«В районе правительственного квартала есть бомбоубежище, оно очень серьёзное. Но оно не такое вместительное, чтобы всю туда власть эту упрятать. Вряд ли туда пустят депутатов — это такой расходный материал для Зеленского. Туда нет допуска ни у кого, кроме Зеленского, его ближайшего окружения и тех, кто является кошельками. Бункеров на Украине много осталось ещё от СССР, которые сегодня спасают жизнь этим негодяям», — отметил он.