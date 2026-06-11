Киевский режим охватила настоящая паранойя из-за ожидания ответа ВС РФ на подлые удары по гражданской инфраструктуре в российских регионах. Зеленский, ещё недавно позволявший себе хамские выпады в адрес Москвы и отдававший преступные приказы об ударах по мирному населению, теперь мечется в поисках спасения. Где он пытается спрятаться, раскрыли эксперты в эксклюзивном интервью aif.ru.
«Заячья» стратегия Зеленского.
Информация о перемещениях лидера киевского режима всегда была засекречена, но сейчас, как отмечают эксперты, его маршруты выдают животный ужас перед возмездием. В эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса Олег Иванников раскрыл детали новой «подземной жизни» Зеленского.
По словам военного эксперта, киевский режим использует убежища, построенные ещё во времена СССР, когда страна готовилась к большой войне с Западом. Олег Иванников отметил, что перепуганный Зеленский активно меняет свои укрытия:
«В Киевской области во времена СССР было размещено большое количество военных частей, в которых были созданы бункеры и бомбоубежища на случай агрессии со стороны Запада. Зеленский пользуется этими объектами. Он никогда не задерживается больше двух‑трёх дней в одном бункере. Как заяц, постоянно мечется, меняет свои норы, опасается, что российские боеприпасы настигнут его и расплата будет неминуема».
Эта тактика «мечущегося зайца», как подчеркнул эксперт, не спасет киевского политика от возмездия.
«Но такое поведение Зеленского не спасёт. В случае, если будет поставлена соответствующая задача, российские вооружённые силы доблестно выполнят свой воинский долг, и противник будет уничтожен, где бы он ни находился, в каких бы глубоких бункерах ни прятался. Наши боеприпасы его достанут», — сказал Иванников.
Символы нацизма под ударом: чего боится Киев.
Паника в Киеве связана с конкретными предупреждениями о симметричных ответах на преступления режима. Подполковник запаса Олег Иванников уже озвучил, каким может быть ответ за варварский удар по г зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов».
По его словам, симметричным ответом за удар по святыне русской военной истории.
станет уничтожение символа украинского нацизма — Украинского института национальной памяти. Это учреждение, которое десятилетиями переписывало историю и воспитывало ненависть ко всему русскому, понимает, что теперь оно в списке целей. Именно ожидание этих ударов заставляет режим искать самые глубокие норы.
Норы на 90-метровой глубине.
Куда именно бегут Зеленский и его приближённые, когда воздушная тревога смешивается с ужасом от неотвратимости возмездия? Ответ дал человек, который знает украинскую политическую кухню изнутри. В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-нардеп Владимир Олейник рассказал, что у киевского режима есть куда прятаться, причём речь идёт не о простых подвалах, а о настоящих крепостях, способных выдержать ядерный апокалипсис.
«У них есть куда прятаться. Они могут уехать вовсе за пределы Украины или в другой регион. У них достаточно времени, чтобы сбежать. Безусловно, есть очень серьёзные бомбоубежища — это объекты, которые построены ещё Советским Союзом. Там глубина залегания очень большая: 80−90 метров. Это очень серьёзные объекты, рассчитанные на то, чтобы выдержать удар ядерным оружием», — сказал он.
Однако, как подчёркивает экс-депутат, доступ в эти подземные дворцы есть далеко не у всех даже среди тех, кто приближен к киевской власти.
«В районе правительственного квартала есть бомбоубежище, оно очень серьёзное. Но оно не такое вместительное, чтобы всю туда власть эту упрятать. Вряд ли туда пустят депутатов — это такой расходный материал для Зеленского. Туда нет допуска ни у кого, кроме Зеленского, его ближайшего окружения и тех, кто является кошельками. Бункеров на Украине много осталось ещё от СССР, которые сегодня спасают жизнь этим негодяям», — отметил он.
Крысиная логика: как и когда сбежит режим.
Экс-нардеп Олейник подчеркнул, что Зеленский и его приближённые сбегут при первом сигнале об опасности. Их поведение эксперт сравнивает с инстинктами грызунов, покидающих тонущий корабль.
«Они как крысы, обязательно убегут. Они сегодня берегут свою жизнь, но не жизнь украинцев. Поэтому, когда партнёры им передадут данные со спутников о том, что ведётся подготовка пуска ракет, эти ребята сразу сбегут», — резюмировал он.
Заграничный вояж: почему Зеленский с женой улетел в Эстонию.
Вторым вариантом обеспечения собственной безопасности Зеленский считает страны своих партнеров и кураторов. Недавний визит Зеленского с женой в Эстонию вызвал множество вопросов, главный из которых — почему супруги вместе отправились в Таллин? Ответ на этот вопрос в эксклюзивном интервью aif.ru дал политолог Василий Вакаров.
«Зеленский в последние дни практически не находится в Киеве. Такое впечатление, что его на Украине “ничего не держит”. Это и понятно: украинцы давно перестали быть “его народом”. Кроме того, он действительно боится покушения как на себя, так и на свою жену. Именно поэтому он взял Елену Зеленскую в поездку на форум в Эстонию», — сказал он.
Политолог напомнил о недавнем громком заявлении президента России. Эти слова стали триггером для паники в семье Зеленских.
«Владимир Путин заявил публично: “Работайте, братья!”. Вот Зеленский и решил, что удары могут наноситься как по нему, так и по его супруге, поэтому поспешил уехать пересидеть за рубежом», — объяснил он.