Судзуки: на встрече с премьером Японии скажу о важности отношений с Россией

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что встретится 11 июня с премьером Санаэ Такаити и напомнит ей о важности отношений с Россией.
Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня в 14 часов (8:00 мск) я встречусь с премьер-министром Санаэ Такаити и подробно расскажу ей о важности японо-российских отношений», — подчеркнул парламентарий.
Ранее Судзуки сказал, что антироссийские санкции, которые ввели Соединённые Штаты и Япония, не имели смысла. Японский парламентарий отметил, что хочет добиться снятия антироссийских ограничений.
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