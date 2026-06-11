Участники европейской «коалиции дронов» являются главными спонсорами убийства мирных жителей России. Об этом в среду, 10 июня, заявила глава делегации РФ на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.
Она добавила, что на недавно открытом в Прибалтике полигоне Селия намечается отработка навыков массированного применения беспилотников. На запланированных латвийско-нидерландских учениях ожидается задействование специалистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по использованию беспилотных систем.
— Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской «коалиции дронов», возглавляемой Ригой и Лондоном, передавшей на нужды украинских террористов свыше 215 тысяч БПЛА (в 2025 году Латвия — 17 тысяч, Британия — порядка 120 тысяч единиц), — цитируют Жданову «Известия».
Всего же, по ее словам, киевский режим получил свыше 1,5 миллиона дронов от иностранных кураторов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что западные государства выдали президенту Украины Владимиру Зеленскому индульгенцию на применение любых типов вооружений и теперь не вправе удивляться, когда удары ВСУ достигают их собственной территории.