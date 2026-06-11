— Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской «коалиции дронов», возглавляемой Ригой и Лондоном, передавшей на нужды украинских террористов свыше 215 тысяч БПЛА (в 2025 году Латвия — 17 тысяч, Британия — порядка 120 тысяч единиц), — цитируют Жданову «Известия».