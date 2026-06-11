Энже Ахмадуллина: Общество Башкирии взяло курс на открытость

— Я — та, кто очень любит свою республику, людей и жизнь. Никогда не думаю о себе как о «начальнике». Основной смысл моей общественной работы — это создавать условия, чтобы всем было комфортно жить и созидать в республике. Дома меня ждут, переживают, потому что много езжу по республике и стране, а командировки многодневные. Но близкие знают, что я просто делаю важное и нужное дело.