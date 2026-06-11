Энже Ахмадуллина: Общество Башкирии взяло курс на открытость

Энже Ахмадуллина в Общественной палате Башкортостана далеко не новичок. Не понаслышке знает, что это такое — обеспечение взаимодействия жителей, общественных объединений и НКО с органами власти и местного самоуправления. Какие задачи приходится решать Общественной палате в современных реалиях, с чем приходится сталкиваться — обо всем этом в большом интервью «Башинформа» с Энже Ахмадуллиной.
— Энже Ревилевна, вы в Общественной палате с 2023 года, а недавно стали её руководителем. Давайте честно: задач и проблем, которые нужно решить — море. Тем не менее, что уже удалось сделать такого, чем сами гордитесь?
— Знаете, когда я только пришла на эту должность, у меня внутри был чёткий настрой: не ломать то, что уже хорошо работает. Предыдущий председатель, Данияр Абдрахманов, оставил нам очень правильный курс — на открытость, живой диалог, реальную помощь людям. Моя задача — не свернуть с этой дороги.
Безусловно, приятно, что нас заметили на федеральном уровне. По итогам 2025 года Общественная палата Башкортостана вошла в число регионов с высоким уровнем эффективности, по информационной открытости — в тройку, по медиаактивности — в десятку. Но я вам скажу так: для меня все эти цифры не главное, не самоцель. Главное, что мы не сидим в кабинетах. Мы ездим.
Только в прошлом году провели 16 больших выездных проверок, обследовали более 4000 объектов по всей республике. Это детские и спортивные площадки, дворы, загородные лагеря, студенческие общежития. Смотрим своими глазами, как люди живут. Кстати, Уфимский парк имени Ленина, который сейчас реконструируют — мы тоже держим на контроле. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил нам вести мониторинг реконструкции этого парка, значимого для многих уфимцев и не только их.
— Важная, вечная и, я бы даже сказала, «больная» тема для многих регионов — это сфера здравоохранения. Что можете рассказать об этом направлении в работе Общественной палаты Башкортостана?
— У нас есть замечательный проект, который называется «ЗдравКонтроль». Им руководит член нашей Общественной палаты Диана Фаррахова. Команда «ЗдравКонтроля» ходит по больницам и поликлиникам и выявляет типичные недостатки.
Особо отмечу: мы не для того, чтобы ругать. Поэтому по итогам таких проверок собрали всё, на что сетуют люди, а потом совместно с республиканским Минздравом разработали «дорожную карту» по повышению доступности и информационной открытости медицинских учреждений. Могу сказать, что первые результаты уже есть.
— Не могу не спросить про поддержку наших ребят, участников СВО. Как у вас это организовано?
— Общественная палата республики поддержке участников СВО и членов их семей уделяет особое внимание. Члены палаты Владимир Волков, Анатолий Хомячук, Светлана Туразянова и другие постоянно собирают или отвозят гумпомощь в зону проведения СВО. Мы активно сотрудничаем с волонтерскими движениями.
Кроме того, я являюсь волонтером регионального проекта «Первая юрта» по поддержке раненых бойцов в госпиталях Луганска.
— Сейчас так много говорят про опасный контент для молодёжи. Я имею в виду профилактику деструктивного контента среди молодежи. Вы тоже этим занимаетесь?
— Да, и это, знаете, уже не просто «хочу — посмотрю». Это реальная угроза, серьезный вызов. Через музыку, через ролики в соцсетях детям и молодежи транслируют агрессию, жестокость, романтизируют наркотики и насилие. Нам важно не запрещать ради запрета — запретами ничего не решишь. Надо дать родителям и педагогам понятные инструменты и ориентиры.
Для этого в конце прошлого года Общественная палата РБ запустила серию круглых столов, конференций, направленных на профилактику распространения деструктивного контента среди молодежи. Уже в этом году на одном из таких круглых столов мы представили чек-лист для оценки песен — чтобы взрослый мог быстро понять, что за текст слушает его подросток. Не паниковать, а спокойно проверить.
— Как у вас выстроена работа с муниципальными общественными палатами и Общественной палатой России? Насколько эффективно это взаимодействие, если мы говорим о выстраивании единого гражданского общества в стране?
— Я убеждена: муниципальный уровень — самый важный, потому что он ближе всего к людям. На мой взгляд, взаимодействие Общественной палаты РБ с муниципальными палатами сегодня выстроено в целом системно и достаточно эффективно.
Мы не просто отдаём команды «сверху». Проводим совместные мониторинги, выезжаем, обучаем общественных наблюдателей, обмениваемся практиками. Уже провели 114 диалоговых площадок с жителями. Люди приходили, говорили о своих бедах, и мы вместе искали решения. Так что муниципальные палаты сегодня — это наши реальные, а не формальные партнёры, важный инструмент прямого обсуждения актуальных вопросов на местах.
Что касается Общественной палаты России — мы постоянно с ними на связи. Активно участвуем в федеральных проектах, экспертных обсуждениях, обучающих программах, перенимаем лучшие практики. Нам важно быть частью большой системы, но при этом не забывать, что главное — это живой человек в конкретном дворе. Наша задача — чтобы эта система оставалась живой, практикоориентированной и действительно работающей в интересах людей.
— В сентябре 2026 года нашу страну ждет очень важное событие — выборы в Госдуму РФ. Как Общественная палата Башкортостана намерена участвовать в подготовке к выборам и их проведению? Не забудем и про выборы в Общественную палату России. Хотелось бы услышать ваше мнение и на этот счет.
— Нас действительно ждёт масштабный избирательный цикл. В Единый день голосования 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Госдумы IX созыва, а также выборы в представительные органы местного самоуправления: Совета ГО город Уфа и советов двух сельских поселений в Аургазинском и Белорецком районах.
У нас надежная команда, и наша задача — чтобы выборы были максимально честными и прозрачными. Планируем подготовить в республике более 10 тысяч общественных наблюдателей. Среди них будут и блогеры.
И, конечно, участвуем в формировании нового состава Общественной палаты России. Работу в девятом составе Общественной палаты РФ продолжит Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана, очень опытный человек.
В целом наша позиция остается неизменной: общественный контроль должен быть объективным, открытым, выстроенным на системной подготовке наблюдателей и прозрачном взаимодействии всех участников процесса. Ключевая цель этой работы — укрепление доверия граждан к избирательной системе и институтам власти. Без доверия никакая система не работает.
— Детский летний отдых, оздоровление и школьное питание — особая тема для Общественной палаты РБ. Вы, как руководитель Ассоциации предприятий социального питания РБ, член постоянной комиссии по вопросам улучшения организации социального питания при Минторге, что можете прокомментировать по этому поводу?
— Тема летнего оздоровления детей остается одной из приоритетных, поскольку речь идет не только об организации досуга, но, прежде всего, о безопасности, здоровье и полноценном развитии ребенка. Система летнего отдыха в республике включает в себя разные форматы. Это и загородные, и пришкольные лагеря с дневным пребыванием, и одним из ключевых вопросов здесь, безусловно, является качество и организация питания.
Как руководитель Ассоциации предприятий социального питания РБ и член профильной комиссии при Министерстве торговли и услуг РБ могу отметить, что за последние годы в этом направлении произошли серьезные, положительные изменения. Усилен контроль за качеством продуктов. Смотрим, как готовят, как хранят. Все больше внимания уделяется сбалансированности меню, возрастным нормам. Взаимодействие между органами власти, школами, операторами питания и общественностью стало более тесным.
Кроме того, в республике внедряются специализированные диетические рационы. Так, в прошлом году в лагерях успешно апробировано меню для детей с сахарным диабетом и целиакией. И особенно важно, что общественный мониторинг показал: там, где питание организовано через централизованные комбинаты, а это уже порядка 70% лагерей, его качество остается стабильно высоким.
Понимаем, что эта сфера требует постоянного внимания. Меняются запросы родителей, требования к безопасности и качеству услуг. Поэтому работа по совершенствованию системы детского оздоровления и питания продолжается у нас на постоянной основе.
— В одном из своих интервью после своего назначения на должность руководителя Общественной палаты Башкортостана Вы заявили о том, что действующая палата — эффективная и узнаваемая. Вы также отметили тогда, что намерены «держать данный курс в этом направлении и оставаться опорой для общества и государства». Отсюда вопрос: какие крупные мероприятия Общественная палата региона намерена провести в этом году?
— Мы продолжим работу по ключевым направлениям, связанным с общественным контролем, поддержкой гражданских инициатив, патриотическим воспитанием и укреплением диалога между обществом и властью.
Планируем провести уже ставший по-настоящему значимым для республики конкурс «Отцовская доблесть», который объединяет семьи и укрепляет традиционные ценности. В этом году конкурс приобретает особое значение. Напомню, 2026 год в Башкортостане объявлен Годом большой и дружной семьи. Учреждена специальная номинация для многодетных и многовнуковых мужчин, воспитывающих трёх и более детей и (или) внуков.
И, конечно, ждем заявки от мужчин, создавших многонациональные семьи, ведь в России этот год проходит под знаком Года единства народов. Особо подчеркну: конкурс открыт для всех достойных отцов — тех, кто своим примером, заботой, трудом и любовью к семье заслуживает уважения и признания. Срок приема заявок — до 1 августа включительно.
Также у нас большая программа по противодействию деструктивному контенту — поедем с лекциями по районам вместе с российским обществом «Знание». Расскажем родителям и детям, как не попасться на удочку мошенников и не поддаться влиянию опасных групп. Поговорим о профилактике кибербуллинга и преступлениях в цифровой среде.
И ещё одно важное направление — развитие ТОСов (территориального общественного самоуправления). Хотим, чтобы люди сами, своими руками делали свои подъезды, дворы, улицы уютными и безопасными. Чтобы соседи знали друг друга в лицо, вместе сажали цветы, чинили качели. Это кажется мелочью, но из таких мелочей и складывается счастье.
— Общественная палата — это своего рода мостик между властью и обществом, с помощью которого решаются много проблем. Приведите, пожалуйста, несколько примеров обращений жителей, после рассмотрения которых удалось наконец-то сдвинуть дело с мертвой точки? Сложно ли это — нейтрализовать потенциальный общественный взрыв? Достаточно вспомнить очень напряженный диалог между органами власти, обществом и зоозащитниками…
— Только в прошлом году нам поступило более 1000 письменных и свыше 3000 устных обращений жителей. Чаще всего людей волнуют вопросы качества жизни, формирования комфортной городской среды, состояния дорог и сферы ЖКХ. Безусловно, огромную роль в этой работе играют профильные республиканские органы исполнительной власти, помогающие решать вопросы местного населения.
Приведу наглядный и конкретный пример. Недавно к нам обратился мужчина — инвалид I группы по зрению, незрячий и говорит: «Мне отказали в специальной компьютерной программе, которая озвучивает текст, а без неё я как без рук». Мы разобрались, подключились — и ему выдали электронный сертификат на покупку необходимой программы. Его права восстановлены.
Кстати, общественники республики уже внесли на рассмотрение пять законопроектов, многие из которых предложили сами граждане. А это значит, что законодательная инициатива становится дополнительным инструментом реагирования на обращения и решения актуальных проблем жителей.
Ситуация с зоозащитниками была, мягко говоря, взрывоопасной, и здесь Общественная палата РБ выступила площадкой для диалога и поиска взвешенных решений. Это позволило перевести острые вопросы в конструктивное и экспертное обсуждение. Удалось продвинуться в решении целого ряда вопросов, касающихся бездомных животных. По итогу родилось предложение создать единую базу домашних питомцев, и его включили в постановление правительства республики. Сейчас также рассматриваются инициативы по совершенствованию законодательной базы и развитию межмуниципального сотрудничества, включая создание межрайонных приютов для бездомных животных.
Еще один конкретный пример — ситуация с незаконной свалкой в одном из сел. Люди уже отчаялись, писали во все инстанции годами. Мы приехали, посмотрели, составили акт, отправили в прокуратуру, и через две недели свалки не стало. Две недели! Вот ради таких историй я просыпаюсь утром.
— И последнее, наверное, самое главное. Кто такая Энже Ревилевна в этой работе? Женщина-руководитель, мать, просто человек?
— Я — та, кто очень любит свою республику, людей и жизнь. Никогда не думаю о себе как о «начальнике». Основной смысл моей общественной работы — это создавать условия, чтобы всем было комфортно жить и созидать в республике. Дома меня ждут, переживают, потому что много езжу по республике и стране, а командировки многодневные. Но близкие знают, что я просто делаю важное и нужное дело.
Знаете, есть такое слово — «служение». Оно немного старомодное, но очень точное. Я служу обществу. И каждый раз, когда чья-то боль превращается в решение, понимаю: всё не зря.