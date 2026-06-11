Посол Ирана в Токио: Тегеран будет держать Ормуз закрытым «сколько потребуется»

«Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив — он закрыт для них. Что касается других кораблей, им нужно координировать свои действия с нами. С самого раннего утра сегодня, после терактов, мы закрыли Ормузский пролив, потому что из Ормузского пролива произошла реальная агрессия против нашей безопасности», — сказал он.