Посол Ирана в Токио: Тегеран будет держать Ормуз закрытым «сколько потребуется»

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию и будет держать его закрытым «сколько потребуется», однако для дружественных стран, в том числе России и Китая, он открыт. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС иранский посол в Токио Пейман Сеадат.
«Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив — он закрыт для них. Что касается других кораблей, им нужно координировать свои действия с нами. С самого раннего утра сегодня, после терактов, мы закрыли Ормузский пролив, потому что из Ормузского пролива произошла реальная агрессия против нашей безопасности», — сказал он.
Посол уточнил, что пролив будет закрыт «сколько потребуется».
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