Гендиректор компании «Авирон» Лапин: Россия формирует мировые тренды в сфере БПЛА

Кроме того, сейчас на стадии разработки находится тяжелый БПЛА «Кощей». Первую его итерацию мы представили на форуме «Армия-2024», однако для нас самих она была недостаточно хороша, поэтому мы ее придержали, чтобы доработать модель. Сейчас его расчетная полезная нагрузка составляет 120 кг, с которыми он может находиться в воздухе 40 минут. При этом он достаточно вариативен в использовании: можно уменьшить полезную нагрузку для большей продолжительности и скорости полета или использовать максимум веса.