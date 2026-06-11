Китай завершил морскую спецоперацию к востоку от Тайваня

В сообщении министерства подчеркивается, что спецоперация была направлена на подтверждение морской административной юрисдикции Китая, укрепление потенциала дальнего патрулирования и правоохранительной деятельности. Также преследовались цели повышения уровня контроля за судоходством в ключевых акваториях, обеспечения безопасности движения судов и защиты суверенитета. В ходе спецоперации было проинспектировано 198 проходящих судов и «устранены нарушения с участием трех судов».