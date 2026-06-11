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Китай завершил морскую спецоперацию к востоку от Тайваня

Министерство транспорта КНР объявило о завершении специальной операции в морской акватории к востоку от Тайваня, сообщает агентство «Синьхуа». Патрульная и правоохранительная миссия была выполнена морскими службами провинций Фуцзянь и Гуандун, операция проходила 6—10 июня.

Министерство транспорта КНР объявило о завершении специальной операции в морской акватории к востоку от Тайваня, сообщает агентство «Синьхуа». Патрульная и правоохранительная миссия была выполнена морскими службами провинций Фуцзянь и Гуандун, операция проходила 6—10 июня.

В сообщении министерства подчеркивается, что спецоперация была направлена на подтверждение морской административной юрисдикции Китая, укрепление потенциала дальнего патрулирования и правоохранительной деятельности. Также преследовались цели повышения уровня контроля за судоходством в ключевых акваториях, обеспечения безопасности движения судов и защиты суверенитета. В ходе спецоперации было проинспектировано 198 проходящих судов и «устранены нарушения с участием трех судов».

6 июня Китай начал специальную операцию в ответ на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от Тайваня.

Тайваньское издание Taipei Times так описало один из эпизодов операции: во второй половине дня 6 июня четыре китайских корабля, включая три катера береговой охраны, вошли «в закрытые воды Тайваня» в 55,6 км от южной оконечности острова. В ответ Тайвань направил семь судов береговой охраны (CGA), и «все китайские корабли были выдворены».

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