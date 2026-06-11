Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число случаев заболевания Эболой в ДР Конго превысило 600

Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДР Конго) превысило 600, сообщает ABC News со ссылкой на данные министерства здравоохранения ДР Конго. Всего в стране зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заболевания и 127 смертей. В соседней Уганде подтверждено 19 случаев заболевания и два летальных исхода.

Число случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДР Конго) превысило 600, сообщает ABC News со ссылкой на данные министерства здравоохранения ДР Конго. Всего в стране зарегистрировано 635 подтвержденных случаев заболевания и 127 смертей. В соседней Уганде подтверждено 19 случаев заболевания и два летальных исхода.

В ДР Конго большинство новых случаев заражения было зарегистрировано в провинции Итури. Медицинские работники пытаются отслеживать контакты 5681 человека, но связаться удалось лишь с 56,3% из них. При этом по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) этот показатель необходимо увеличить примерно до 95%. Кроме того, по словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мари Розелин Белизер, медработникам приходится «наверстывать упущенное из-за задержек в выявлении вспышек заболеваний».

О масштабном распространении заболевания лихорадкой Эбола власти ДР Конго официально объявили в середине мая, признав, что в течение нескольких недель до этого вспышка оставалась незамеченной. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в провинциях ДР Конго, где идет вооруженный конфликт. Гуманитарные миссии также сталкиваются с сопротивлением со стороны местного населения — пациенты сбегают из изоляторов и нападают на медиков.

Тем временем администрация США опасается, что международные поездки могут ускорить распространение вируса Эбола в период проведения чемпионата мира по футболу. Из-за этого американские власти требуют от Европы ужесточить стратегию предотвращения инфекций.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше