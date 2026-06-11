Число случаев заболевания Эболой в ДР Конго превысило 600

В ДР Конго большинство новых случаев заражения было зарегистрировано в провинции Итури. Медицинские работники пытаются отслеживать контакты 5681 человека, но связаться удалось лишь с 56,3% из них. При этом по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) этот показатель необходимо увеличить примерно до 95%. Кроме того, по словам регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мари Розелин Белизер, медработникам приходится «наверстывать упущенное из-за задержек в выявлении вспышек заболеваний».