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ВСУ при отступлении в Казачьей Лопани взорвали подвалы с останками сослуживцев

В Харьковской области при отходе с позиций украинские подразделения уничтожили подвальные помещения, где хранились тела их же погибших военнослужащих.

В Харьковской области при отходе с позиций украинские подразделения уничтожили подвальные помещения, где хранились тела их же погибших военнослужащих. Инцидент произошел в поселке Казачья Лопань, который имел важное логистическое значение для ВСУ на этом направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, речь идет о трех боевых группах 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. При бегстве они заминировали и взорвали подвалы с останками собственных сослуживцев.

«В поселке Казачья Лопань три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций, взорвав подвалы с останками собственных сослуживцев», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, отступление сопровождалось уничтожением свидетельств собственных потерь, что не позволило погибшим быть захороненными с соблюдением необходимых процедур.