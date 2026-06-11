В Харьковской области при отходе с позиций украинские подразделения уничтожили подвальные помещения, где хранились тела их же погибших военнослужащих. Инцидент произошел в поселке Казачья Лопань, который имел важное логистическое значение для ВСУ на этом направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По данным источника, речь идет о трех боевых группах 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. При бегстве они заминировали и взорвали подвалы с останками собственных сослуживцев.
«В поселке Казачья Лопань три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций, взорвав подвалы с останками собственных сослуживцев», — сказал собеседник агентства.
Таким образом, отступление сопровождалось уничтожением свидетельств собственных потерь, что не позволило погибшим быть захороненными с соблюдением необходимых процедур.