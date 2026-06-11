ВСУ при отступлении в Казачьей Лопани взорвали подвалы с останками сослуживцев

В Харьковской области при отходе с позиций украинские подразделения уничтожили подвальные помещения, где хранились тела их же погибших военнослужащих. Инцидент произошел в поселке Казачья Лопань, который имел важное логистическое значение для ВСУ на этом направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.