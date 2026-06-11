Rzeczpospolita: в польском Сейме произошёл скандал из-за замминистра-украинца

В польском Сейме произошёл конфликт — депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание замминистра науки Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, о боевиках УПА*.
Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.
До этого Шептицкий на радио похвалил боевиков УПА за борьбу против СССР, назвав их стойкими.
«Почему в этом правительстве до сих пор есть украинцы, которые оскорбляют поляков?» — заявил вице-президент партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек.
После его эмоциональной речи заседание стало более шумным, отмечают журналисты.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, если Зеленский продолжит прославлять УПА, в отношениях Варшавы с Киевом будет доминировать «не эмпатия, а жёсткий бизнес».
Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава намерена добиться от Киева отмены названия части ВСУ в честь УПА.
Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий призвал польские власти не вступать в споры о жертвах УПА.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).