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Rzeczpospolita: в польском Сейме произошёл скандал из-за замминистра-украинца

В польском Сейме произошёл конфликт — депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание замминистра науки Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, о боевиках УПА*.

В польском Сейме произошёл конфликт — депутаты устроили массовую перепалку, обсуждая высказывание замминистра науки Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, о боевиках УПА*.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

До этого Шептицкий на радио похвалил боевиков УПА за борьбу против СССР, назвав их стойкими.

«Почему в этом правительстве до сих пор есть украинцы, которые оскорбляют поляков?» — заявил вице-президент партии «Право и справедливость» Пшемыслав Чарнек.

После его эмоциональной речи заседание стало более шумным, отмечают журналисты.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, если Зеленский продолжит прославлять УПА, в отношениях Варшавы с Киевом будет доминировать «не эмпатия, а жёсткий бизнес».

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава намерена добиться от Киева отмены названия части ВСУ в честь УПА.

Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий призвал польские власти не вступать в споры о жертвах УПА.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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