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Командир Песок: расчет «Молнии?2» уничтожил более 200 целей ВСУ под Сумами

За сутки расчет ликвидировал восемь целей противника, сообщил военнослужащий.

КУРСК, 11 июня. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем «Молния?2» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил восемь целей ВСУ за сутки в Сумской области. За месяц расчет уничтожил более 200 целей, сообщил ТАСС начальник расчета с позывным Песок.

«Сейчас наши войска расширяют буферную зону. Работаем в полную мощность — запускаем до 12 бортов в день. В любой момент поступает цель — мы поднимаем расчет и начинаем работать. За сутки отработаны 12 бортов, 8 из них поразили цели — уничтожены 8 укреплений противника. За май месяц нашим расчетом поражено более 200 целей: укрепрайоны, пункты запуска БПЛА, позиции артиллерии», — рассказал он.

Песок добавил, что расчет преимущественно бьет по укреплениям ВСУ, скоплению живой силы, также идет работа по подавлению украинской артиллерии. «Поддерживаем наших штурмовиков, чтобы ребята могли двигаться вперед с минимальными потерями. Работаем без остановки, сколько потребуется», — отметил начальник расчета.

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