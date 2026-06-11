Полиция Сеула проводит обыски в избиркоме после нехватки бюллетеней на выборах

Более 100 полицейских следователей были мобилизованы для проведения обысков и изъятия документации в семи местах, включая штаб-квартиру NEC в Гвачхоне, к югу от Сеула, и ее местные отделения в Сеуле. Полиция подозревает NEC в нарушении избирательного законодательства и неисполнении служебных обязанностей. 3 июня комиссии пришлось остановить голосование в связи с нехваткой избирательных бюллетеней на 26 избирательных участках по всей стране, в том числе в основном в районе Сонгпа в Сеуле.