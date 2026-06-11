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Полиция Сеула проводит обыски в избиркоме после нехватки бюллетеней на выборах

В столице Южной Кореи полицейские в четверг проводят обыски в Национальной избирательной комиссии (NEC) и ее местных офисах в Сеуле в рамках расследования нехватки избирательных бюллетеней во время голосования на местных выборах, прошедших на прошлой неделе. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

В столице Южной Кореи полицейские в четверг проводят обыски в Национальной избирательной комиссии (NEC) и ее местных офисах в Сеуле в рамках расследования нехватки избирательных бюллетеней во время голосования на местных выборах, прошедших на прошлой неделе. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Более 100 полицейских следователей были мобилизованы для проведения обысков и изъятия документации в семи местах, включая штаб-квартиру NEC в Гвачхоне, к югу от Сеула, и ее местные отделения в Сеуле. Полиция подозревает NEC в нарушении избирательного законодательства и неисполнении служебных обязанностей. 3 июня комиссии пришлось остановить голосование в связи с нехваткой избирательных бюллетеней на 26 избирательных участках по всей стране, в том числе в основном в районе Сонгпа в Сеуле.

Инцидент вызвал протесты электората: участники акций седьмой день подряд собираются у здания для подсчета голосов в округе Сонгпа и требуют повторного проведения выборов. Сообщается, что в ордере на обыск и выемку документов в качестве подозреваемого по делу фигурирует теперь уже бывший председатель NEC Ро Тхэ Ак, который ушел в отставку со своего поста из-за этого инцидента.

Следователи собирают доказательства и устанавливают причину нехватки бюллетеней.