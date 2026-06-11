Филиппо: появление Зеленского на саммите G7 станет пощёчиной Франции

«Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами», — сказал Филиппо в эфире своего YouTube-канала, комментируя заявление Макрона о том, что Зеленский примет участие в сессии на саммите G7.