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Небензя раскритиковал реакцию генсека ООН Гутерриша на вопросы о Буче

Российский постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в среду, 10 июня, назвал дискриминацией реакцию генерального секретаря Антониу Гутерриша на вопросы о Буче.

Российский постоянный представитель при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в среду, 10 июня, назвал дискриминацией реакцию генерального секретаря Антониу Гутерриша на вопросы о Буче.

По его словам, политик в ходе своего выступления решил ограничиться «стандартной формальной отпиской». Кроме того, он не ответил ни на один вопрос из 12 поставленных.

— Это не является беспристрастностью, прозрачностью и надлежащим отправлением правосудия. Это представляет собой избирательное отношение, институциональную предвзятость и дискриминацию, господин генеральный секретарь, — цитирует его ТАСС.

До этого стало известно, что ООН получила от министра иностранных дел России Сергея Лаврова письмо, в котором содержались вопросы о провокации в Буче, но ответ так и не был отправлен.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что руководство Украины мобилизует жителей Бучи, которые способны рассказать правду об инсценировке в 2022 году, чтобы отправить их на смерть.

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