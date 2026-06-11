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Россельхознадзор: Россия нарастила импорт рыбы для замещения поставок из Армении

Российская Федерация нарастила импорт рыбы из других государств для замещения поставок из Армении.

Российская Федерация нарастила импорт рыбы из других государств для замещения поставок из Армении.

Об этом ТАСС рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«В противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию», — сообщил он.

Напомним: Россельхознадзор по итогам инспекции допустил к поставкам в Россию живой рыбы и рыбопродукции только два армянских предприятия.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили об ограничении с 2 июня ввоза косточковых плодов и винограда из Армении.

Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию из Армении и приостановил её реализацию в России.

Россельхознадзор направил в Армению письмо об ограничении ввоза цветов из республики.

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