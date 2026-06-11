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ООН: война в Иране может привести к массовому голоду уязвимых групп

Война в Иране может привести к массовому голоду среди уязвимых групп населения, заявил исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау. Он назвал ситуацию катастрофической и объяснил ее резким сокращением финансирования программы.

Война в Иране может привести к массовому голоду среди уязвимых групп населения, заявил исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау. Он назвал ситуацию катастрофической и объяснил ее резким сокращением финансирования программы.

«Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать их голодающим», — сказал господин Скау в интервью CNN.

По его словам, блокировка Ормузского пролива повлекла за собой рост цен на топливо, что удорожило гуманитарные операции по всему миру, спровоцировало глобальный рост цен на еду и сорвало поставки удобрений из Персидского залива, необходимых для сельского хозяйства таких стран, как Судан.

Ситуация также усугубляется тем, что объемы взносов от государств-доноров сократились на 40%. США, крупнейший спонсор ВПП, при администрации Дональда Трампа снизили финансирование — к июню 2026 года взнос составил около $731 млн против более $4 млрд в 2024 году.

По оценкам организации, в 2025 году от голода страдали 266 млн человек. В этом году еще 363 млн человек могут столкнуться с острым голодом, 45 млн из которых — из-за конфликта на Ближнем Востоке. Тяжелее всего ситуация складывается в Афганистане, Сомали и Шри-Ланке.

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