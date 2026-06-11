ООН: война в Иране может привести к массовому голоду уязвимых групп

По оценкам организации, в 2025 году от голода страдали 266 млн человек. В этом году еще 363 млн человек могут столкнуться с острым голодом, 45 млн из которых — из-за конфликта на Ближнем Востоке. Тяжелее всего ситуация складывается в Афганистане, Сомали и Шри-Ланке.