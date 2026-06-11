Минус «опорник» и расчет дроноводов: танкисты «Центра» нанесли удар по позициям вэсэушников

При этом он добавляет, излишняя спешка в их деле не нужна. Во время боевой задачи танкисты не суетятся, работают оперативно, но аккуратно. Зачастую удается попадать в цель с одного-двух снарядов. Как только отработали — отправляются в укрытие и маскируются, чтобы не попасть под ответный удар. Или, если поступила еще одна вводная, продолжают боевую работу на другой огневой позиции.