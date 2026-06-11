Минус «опорник» и расчет дроноводов: танкисты «Центра» нанесли удар по позициям вэсэушников

Танкисты в зоне СВО ежедневно наносят удары по позициям противника. Благодаря беспилотной корректировке стреляют на большие дальности с закрытых огневых позиций подобно артиллерии. Это позволяет работать безопаснее и эффективнее.
На днях разгромил скопления врага на Добропольском направлении экипаж танка Т-80БВМ группировки «Центр». Бойцы уничтожили опорный пункт и позицию управления беспилотниками вэсэушников.
— Работаем в тесной связке с расчетами войск беспилотных систем. Они дают цель и корректируют стрельбу. В этот раз мы отработали по укреплениям противника на дальностях от 10 до 12 километров, — говорит командир танка Борис.
Замаскированное укрепление ВСУ разведчики вскрыли заблаговременно и передали координаты танковым экипажам. В считанные минуты «восьмидесятка» уже оказалась на огневом рубеже в готовности открыть огонь. Отработали традиционными для любых укреплений осколочно-фугасными снарядами.
«Разобрав» опорный пункт, получили следующую команду. Целью оказалось полуразрушенное строение, откуда противник отправлял ударные и разведывательные дроны. Решили отработать сразу же. Меткими ударами танкисты уничтожили расчет дроноводов, а также оборудование для связи и управления аппаратами.
Борис добавляет, укрепленные опорные пункты и скопления вражеских беспилотчиков сейчас — основные цели для танкистов. Работая по ним, экипажи активно помогают пехоте продвигаться и оттеснять противника. Снаряды калибра 125 миллиметров как раз подходят для поражения блиндажей и живой силы. Главное — точно навестись.
— Я получаю координаты от командира. На все про все у меня уходит секунд 20, и мы готовы открывать огонь. В этом преимущество танка — скорость, точность и маневренность, — отмечает наводчик Алексей.
При этом он добавляет, излишняя спешка в их деле не нужна. Во время боевой задачи танкисты не суетятся, работают оперативно, но аккуратно. Зачастую удается попадать в цель с одного-двух снарядов. Как только отработали — отправляются в укрытие и маскируются, чтобы не попасть под ответный удар. Или, если поступила еще одна вводная, продолжают боевую работу на другой огневой позиции.
— Для меня главное — удобство вождения танка, — говорит механик-водитель Павел. — Быстро вывожу ребят с огневой, оперативно занимаю позицию для стрельбы. Тут, признаюсь, ничего сложного. Раньше работал трактористом, водил машину. Это — то же самое.
Особенно танкисту полюбился именно модернизированный Т-80: мощный газотурбинный двигатель, удобная «коробка-автомат». Все эти удобства помогают в боевой работе, ведь маневренность в современных боях играет ключевую роль.