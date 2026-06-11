ФСБ обнаружила заминированный схрон с иностранным оружием под Красноармейском

ФСБ России обнаружила заминированный схрон с иностранным оружием под Красноармейском (Покровском) в ДНР.
ВСУ оставили его при отступлении, чтобы потом использовать для диверсий. В тайнике нашли пять ручных гранатомётов производства НАТО, турецкий пулемёт SAR 762 MT, канадский пулемёт Colt 7,62 мм, немецкую штурмовую винтовку HK416, итальянскую штурмовую винтовку АR-70/90 Beretta, украинский дробовик Safari HG-105M.
Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны.
Ранее сообщалось, что заминированный схрон натовского вооружения обнаружили представители ФСБ России по ДНР под Красноармейском.
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