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ФСБ обнаружила заминированный схрон с иностранным оружием под Красноармейском

ФСБ России обнаружила заминированный схрон с иностранным оружием под Красноармейском (Покровском) в ДНР.

ФСБ России обнаружила заминированный схрон с иностранным оружием под Красноармейском (Покровском) в ДНР.

ВСУ оставили его при отступлении, чтобы потом использовать для диверсий. В тайнике нашли пять ручных гранатомётов производства НАТО, турецкий пулемёт SAR 762 MT, канадский пулемёт Colt 7,62 мм, немецкую штурмовую винтовку HK416, итальянскую штурмовую винтовку АR-70/90 Beretta, украинский дробовик Safari HG-105M.

Оружие и боеприпасы переданы в Минобороны.

Ранее сообщалось, что заминированный схрон натовского вооружения обнаружили представители ФСБ России по ДНР под Красноармейском.

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