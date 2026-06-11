МО: 330 украинских БПЛА уничтожено за ночь над регионами России

Силы ПВО армии России сбили 330 украинских беспилотников за ночь над регионами страны.
Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны.
Дроны были нейтрализованы над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что системы ПВО армии России сбили более 20 БПЛА над Севастополем.
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