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МО: 330 украинских БПЛА уничтожено за ночь над регионами России

Силы ПВО армии России сбили 330 украинских беспилотников за ночь над регионами страны.

Силы ПВО армии России сбили 330 украинских беспилотников за ночь над регионами страны.

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны.

Дроны были нейтрализованы над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской, Владимирской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что системы ПВО армии России сбили более 20 БПЛА над Севастополем.

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