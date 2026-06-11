В США предупредили Киев о последствиях отказа от мира с Россией

Американский аналитический центр Stratfor опубликовал доклад, в котором предупредил Украину о неминуемом финансовом крахе в случае отказа от долгосрочного мирного соглашения. По мнению экспертов, даже при текущей западной помощи Киев останется в глубокой зависимости от внешнего финансирования, а риски неспособности обслуживать госдолг будут только расти.
«Без долгосрочного мирного урегулирования, которое позволит существенно сократить расходы на оборону, Украина по-прежнему будет зависеть от финансовой поддержки из-за рубежа и столкнется с растущими рисками, связанными с неспособностью обслуживать долг», — отмечается в документе.
Аналитики подчеркивают, что западные союзники почти полностью закрывают гуманитарные, экономические и военные потребности Киева. Однако задержки с проведением реформ, которые требует МВФ, могут поставить под угрозу официальную помощь. Кроме того, раздутый военный бюджет в случае продолжения боевых действий будет всё сложнее покрывать.
Только при сценарии устойчивого и постоянного мира Украина сможет сократить расходы до уровня, при котором ей не придётся полагаться на постоянную иностранную поддержку. Напомним, бюджет страны на этот год принят с рекордным дефицитом в 1,9 триллиона гривен (около 45 миллиардов долларов). На Западе выделение новых пакетов помощи идёт всё тяжелее, а партнёры требуют от Киева искать источники самофинансирования.