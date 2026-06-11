В США предупредили Киев о последствиях отказа от мира с Россией

Только при сценарии устойчивого и постоянного мира Украина сможет сократить расходы до уровня, при котором ей не придётся полагаться на постоянную иностранную поддержку. Напомним, бюджет страны на этот год принят с рекордным дефицитом в 1,9 триллиона гривен (около 45 миллиардов долларов). На Западе выделение новых пакетов помощи идёт всё тяжелее, а партнёры требуют от Киева искать источники самофинансирования.