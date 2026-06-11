Глава Anthropic: власти должны иметь возможность блокировать новые модели ИИ

«Настало время перейти от прозрачности к более серьезному и обязательному регулированию ИИ… Сейчас нам глобально и коллективно необходимо активизировать медленный и шаткий политический аппарат, чтобы справиться с рисками и возможностями, которые будут неожиданно быстро увеличиваться», — резюмировал тезисы Дарио Амодеи.