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В Иране восстановили водоснабжение после ударов США

В иранской провинции Хормозган удалось восстановить водоснабжение для 20 тыс. человек после ударов США по резервуарам с водой. Как сообщает иранское информационное агентство ISNA, работы по восстановлению заняли 12 часов.

В иранской провинции Хормозган удалось восстановить водоснабжение для 20 тыс. человек после ударов США по резервуарам с водой. Как сообщает иранское информационное агентство ISNA, работы по восстановлению заняли 12 часов.

«Генеральный директор компании водоснабжения и канализации Хормозгана заявил, что благодаря неустанным и упорным усилиям коллектива компании отключение воды, вызванное преступными атаками США, было устранено, и вода вновь поступает жителям города Кухестак и деревень района Бамани», — указано в сообщении.

10 июня в результате атаки войск США в провинции Хормозган были разрушены два бетонных резервуара с водой объемом 500 и 2 000 куб. м. В международном гуманитарном праве объекты водной инфраструктуры классифицируются как гражданские и не считаются законной целью во время военных действий.

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