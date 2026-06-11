В Иране восстановили водоснабжение после ударов США

10 июня в результате атаки войск США в провинции Хормозган были разрушены два бетонных резервуара с водой объемом 500 и 2 000 куб. м. В международном гуманитарном праве объекты водной инфраструктуры классифицируются как гражданские и не считаются законной целью во время военных действий.