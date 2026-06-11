Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гутерриш: ближневосточный кризис может перерасти в полномасштабную войну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну. В публикации в соцсети X он выразил опасения, что война может выйти «далеко за пределы региона».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может перерасти в полномасштабную войну. В публикации в соцсети X он выразил опасения, что война может выйти «далеко за пределы региона».

«На этой неделе произошли более масштабные атаки и дальнейшее ухудшение ситуации, в результате чего перемирие больше напоминает конфликт малой величины. Мы не должны преуменьшать риск того, что ситуация перерастет в полномасштабную войну. Все стороны должны работать над дипломатическим урегулированием. Больше никаких атак. Больше никаких оправданий», — подчеркнул генсек ООН в публикации.

Это второе на неделе обращение господина Гутерриша к участникам конфликта. Ранее он призывал «немедленно прекратить атаки, проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше обострить и без того нестабильную ситуацию». Он также отдельно обратился к сторонам с призывом «в полном объеме соблюдать режим прекращения огня в Ливане, Иране и Газе, а также избегать любых шагов, которые могут подорвать текущие дипломатические усилия».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше