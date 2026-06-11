Гутерриш: ближневосточный кризис может перерасти в полномасштабную войну

Это второе на неделе обращение господина Гутерриша к участникам конфликта. Ранее он призывал «немедленно прекратить атаки, проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше обострить и без того нестабильную ситуацию». Он также отдельно обратился к сторонам с призывом «в полном объеме соблюдать режим прекращения огня в Ливане, Иране и Газе, а также избегать любых шагов, которые могут подорвать текущие дипломатические усилия».